اجتماع للمركزي التركي اليوم لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة

يعقد البنك المركزي التركي اجتماعا اليوم الخميس يركز على تحديد أسعار الفائدة، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأظهرت بيانات رسمية جرى نشرها خلال الأسبوع الجاري ارتفاع التضخم بـ 12.15% وهو أعلى معدل له في ستة أشهر، ما يضع المزيد من الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

كما أن المضاربة على الليرة فاقمت الضغط على البنك.

كان البنك قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ300 نقطة أساس إلى 16.5%، في اجتماع طارئ الشهر الماضي للمساعدة في دعم الليرة.

وقال البنك في بيان منتصف الشهر الماضي :"سيتم اتخاذ الخطوات الضرورية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه التطورات على توقعات التضخم".

تجدر الإشارة إلى أن الليرة فقدت أكثر من 20% من قيمتها أمام الدولار واليورو منذ بداية العام.

