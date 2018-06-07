بطولات أوروبا الكبرى تحقق إيرادات تتخطى الـ 16 مليار دولار في 2017

قال تقرير أصدرته ديلويت اليوم الخميس إن بطولات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى لكرة القدم حققت إيرادات قياسية في موسم 2016 - 2017 نتيجة ترتيبات حقوق البث الجديدة. وبلغت الإيرادات المجمعة لبطولات الدوري الخمس الكبرى في انجلترا وفرنسا والمانيا واسبانيا وايطاليا 12.6 مليار جنيه استرليني (16.91 مليار دولار) بزيادة قدرها 9% عن السنة السابقة. وأضاف دان جونز الشريك في مجموعة سبورتس بيزنس في ديلويت "النتائج المالية لموسم 2016-2017 كانت الأفضل على الإطلاق".

وقالت المراجعة السنوية رقم 27 لماليات كرة القدم إن نمو كرة القدم الأوروبية كان في الأساس بسبب العقود المعدلة لحقوق البث التلفزيوني في انجلترا واسبانيا وفرنسا. وتبلغ قيمة سوق كرة القدم الأوروبية 21.9 مليار جنيه استرليني يتقدمها الدوري الانجليزي. وقال تيم بريدج أحد المديرين في مجموعة سبورتس بيزنس "بينما يتصدر الدوري الانجليزي السوق نتوقع رؤية المزيد من النمو والاهتمام في بطولات الدوري الأوروبية الأخرى في السنوات المقبلة". وزادت إيرادات الأندية في الدوري الانجليزي بنسبة 25% لتصل إلى 4.5 مليار جنيه استرليني بفضل عقد حقوق البث التلفزيوني المحلي وقيمته 5.1 مليار جنيه استرليني لمدة 3 سنوات والذي تم توقيعه في 2015. وقالت ديلويت إن لأول مرة لم يتكبد أي ناد في الدوري الانجليزي الممتاز خسائر تشغيل بينما انخفضت نسبة الأجور إلى الإيرادات إلى 55% وهو أقل مستوى لها منذ موسم 1997 - 1998.