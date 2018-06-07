"آبل" تسمح باستخدام تطبيقات ملاحة خارجية مع تطبيق السيارة "آبل كار بلاي"

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" اعتزامها السماح لمستخدمي تطبيق "آبل كار بلاي" بالوصول إلى تطبيقات ملاحة مستقلة مثل "جوجل مابس" و"ويز" وهو ما يعني تحرير السائق من الاعتماد الحصري على تطبيق "آبل مابس". وهذه الخاصية الجديدة ستساعد في عدم اضطرار السائق إلى النظر باستمرار إلى شاشة هاتفه الذكي أثناء القيادة بحثا عن معلومات ملاحية كافية. وذكر موقع "موتور تريند المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن كل شركات صناعة السيارات الكبرى في العالم تقريبا تستخدم "آبل كار بلاي" في سياراتها، في حين تعمل الشركات التي لم تضف هذا البرنامج إلى سياراتها من أجل إضافتها. ويتيح برنامج "كار بلاي" للمستخدم بالوصول إلى واجهة المستخدم لهاتفه الذكي من طراز "آيفون" الذي تنتجه "آبل" عبر شاشة لوحة عدادات السيارة. في الوقت نفسه فإن "آبل كار بلاي" لا يدعم كل تطبيقات الهاتف لكنه يدعم أهمها.

ويتيح "كار بلاي" للمستخدم تشغيل الموسيقى الموجودة على الهاتف الذكي من خلال سماعات السيارة وإرسال الرسائل باستخدام نظام التحكم الصوتي الخاص بالسيارة. يذكر أن وجود "آبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو" من "جوجل" في السيارة يعني أن السائق لن يحتاج إلى نظام الملاحة الموجود في السيارة والذي غالبا ما يكون أقل كفاءة وجودة من تطبيق "جوجل مابس" وأشار موقع "موتور تريند" إلى أن قرار "آبل" فتح برنامج "كار بلاي" أمام تطبيقات الملاحة الخارجية جزء من سلسلة تحديثات في نظام تشغيل الأجهزة الذكية "آي.أو.إس 12" من "آبل". ومن المقرر طرح هذه التحديثات لأجهزة "آيفون 5إس" والأجيال التالية لها في الخريف المقبل إلى جانب بعض أجيال الكمبيوتر اللوحي "آيباد" ومشغل الموسيقى "آي بود". وستطرح "آبل" نسخة تجريبية عامة من البرنامج المحدث خلال الشهر الحالي.