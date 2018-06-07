الصين تعرض زيادة وارداتها من المنتجات الأمريكية بمقدار 70 مليار دولار

عرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأميركية بحوالى 70 مليار دولار شرط أن تتخلى إدارة الرئيس دونالد ترمب عن تهديدها بفرض رسوم جمركية مشددة على خمسين مليار دولار من البضائع الصينية، على ما أكد مسؤول حكومي الأربعاء.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أوردت الثلاثاء أن هذا الاقتراح عرض خلال الدورة الثالثة من المحادثات التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في بكين بين فريق من المسؤولين الصينيين الكبار برئاسة ليو هي، المستشار الاقتصادي للرئيس شي جينبينغ، ووفد أميركي بقيادة وزير التجارة ويلبور روس.

وأوضح مسؤول في إدارة ترامب لوكالة فرانس برس الأربعاء أن المنتجات المشمولة بالعرض تضم كميات إضافية من الصويا والغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم.

وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية "لم يتم توقيع أي اتفاق نهائي بين الطرفين، ولا نملك في الوقت الحاضر أي معلومات إضافية".

من جهتها أكدت وزارة التجارة الصينية الخميس أن الطرفين بحثا اقتراحات ملموسة في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث غاو فنغ خلال مؤتمر صحافي في بكين إن "الصين والولايات المتحدة عقدا محادثات معمقة ودقيقة حول بعض القطاعات المحددة للتعاون التجاري، ولا سيما في ما يتعلق بالمنتجات الزراعية والطاقة".

ولم يؤكد مبلغ 70 مليار دولار ردا على سؤال بهذا الصدد.

وقال غاو "إن الصين ترغب في زيادة وارداتها بشرط أن يواصل الطرفان التقدم في اتجاه بعضهما".

وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأميركية إلى الصين 130,36 مليار دولار عام 2017، وفق أرقام وزارة التجارة. وفي حال زادت الصين هذه الواردات بمقدار 70 مليار دولار فسوف تزداد القيمة الإجمالية بأكثر من 53,8%.

وتخطى العجز في الميزان التجاري الأميركي حيال الصين للسلع وحدها 375 مليار دولار عام 2017. ويطالب البيت الأبيض بكين بخفضه بمقدار 200 مليار، وهو ما رفضته الصين حتى الآن.

وحذرت وكالة أنباء "الصين الجديدة" الرسمية الأحد خلال زيارة ويلبور روس بأنه "إذا ما فرضت الولايات المتحدة عقوبات تجارية بما في ذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية، عندها ستصبح جميع نتائج المفاوضات التجارية والاقتصادية (بين الدولتين) لاغية".

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن ليو هي أبلغ وزير التجارة بأن هذا العرض لزيادة الواردات الصينية من الولايات المتحدة سيلغى إن مضت واشنطن في خطتها لفرض رسوم جمركية مشددة على 50 مليار دولار من البضائع الصينية.

وكشفت إدارة ترمب الأسبوع الماضي أنها تواصل العمل على وضع تدابير عقابية ضد الصين بالرغم من الهدنة التي أعلنها البلدان في 19 مايو في الخلاف التجاري بينهما.