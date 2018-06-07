ترمب: الإسلام أحد أعظم الأديان في العالم

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الدين الإسلامي أثناء استضافته أول حفل إفطار جماعي في البيت الأبيض. وقال ترمب للحضور: "بتجمعنا معا هذا المساء، فإننا نحيي شعيرة مقدسة لأحد أعظم الأديان في العالم". وأضافت: "الليلة، نشكركم على تجديد أواصر الصداقة والتعاون التي أقمناها مع شركائنا الأجلاء من جميع أنحاء الشرق الأوسط". وتابع أن الأمر "كان رائعا" عندما زار الشرق الأوسط العام الماضي، ووصف ذلك بأنه "أحد أعظم يومين" في حياته. وكان ترمب قد لاقى انتقادا العام الماضي بعدما رفض استضافة الإفطار الجماعي في البيت الأبيض، الذي جرت العادة على استضافته من جانب رؤساء سابقين مثل باراك أوباما وجورج بوش (الابن) وبيل كلينتون.