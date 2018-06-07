فورد ودايملر تراكس تسحبان أكثر من 1600 سيارة في كوريا الجنوبية

ذكرت وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن شركتي فورد كوريا ودايملر تراكس ستقومان بسحب أكثر من 1600 سيارة لإصلاح عيوب بها. وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان إن العيوب تشمل خللا في وحدة التحكم، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء. ويعد ذلك أحدث سلسلة من عمليات سحب السيارات من قبل الشركات المنتجة للسيارات والمستوردين لضمان توافر قواعد السلامة بالسيارات.
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