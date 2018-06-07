ضغوط بيع تهبط بالأسهم السعودية دون 8400 نقطة .. والسيولة قرب 4 مليارات ريال

خسرت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع في شهر بعدما تراجعت في جلسة أمس بنحو 23 نقطة بنسبة 0.28 في المائة لتغلق عند 8383 نقطة. وجاء الأداء وفق التوقعات، حيث أشير في التحليل السابق إلى إشارات الضعف على أداء السوق في جلسة أمس الأول، وجلسة أمس تعزز من الحالة السلبية للمؤشر لكنها تبقى محافظة على مستوياتها فوق 8300 نقطة، وهذا يبقي نوعا من الإيجابية من قدرة السوق للعودة للربحية. وفي حال كسر 8300 نقطة ستفقد السوق تلك القدرة، ما يفاقم الضغوط البيعية على السوق مع تزايد القلق من عدم قدرة السوق مواصلة الارتفاع.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8406 نقاط، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8461 نقطة رابحا 0.64 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8343 نقطة فاقدا 0.75 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8383 نقطة فاقدا 23 نقطة بنسبة 0.28 في المائة. وارتفعت السيولة 11 في المائة بنحو 394 مليون ريال لتصل إلى 3.8 مليار ريال، بمعدل 40 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 17 مليون سهم متداول لتصل إلى 155 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 9 في المائة بنحو 7.5 ألف صفقة لتصل إلى 95 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.7 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 0.35 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 30 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سدافكو" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 96 ريال، يليه "رعاية" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 54.40 ريال، وحل ثالثا "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 4.65 في المائة ليغلق عند تسعة ريالات. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العالمية" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 29.25 ريال، يليه "ينساب" بنسبة 2.68 في المائة ليغلق عند 72.70 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 2.46 في المائة ليغلق عند 21.40 ريال.

كان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 615 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، يليه "دار الأركان" بنسبة 12 في المائة بقيمة 461 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 12 في المائة بقيمة 445 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية