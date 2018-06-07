«الهيبة» يعود بالزمن و«شيخ الجبل» يأسر العقول

‫"جبل شيخ الجبل" اسم انطبع في مخيلة المشاهدين الرمضانيين وأصبح حديث مجالسهم، ولقد استقطبت هذه الشخصية شريحة وازنة من الشباب، وساعدت كاريزما الممثل السوري تيم حسن على تقديم‬ "جبل" بطريقة مميزة قل نظيرها، لذلك جاءت كظاهرة، وبدأ الكبار والصغار يتمثلون بهذه الشخصية بلباسهم الأسود ونظاراتهم السوداء وحركاتهم الصارمة والرجولية، ونشطت هذه المظاهر قبيل عرض الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة العودة" في رمضان هذا العام، بعد أن عرض الجزء الأول منه في رمضان 2017 وحاز المراتب الأولى في مسلسلات رمضان لذاك العام.



العودة بالزمن

على الرغم من أن "الهيبة العودة" الذي يعرض حاليا هو الجزء الثاني من المسلسل إلا أنه يقدم صورة سابقة تعود إلى ما قبل الجزء الأول، فجبل يخسر والده في حفل زفافه، ما يضطره إلى إلغاء زواجه من فتاة أحلامه والبدء في السيطرة على بلدة الهيبة، التي تركن على بركان يغلي من الداخل وسوف ينفجر في لحظة نتيجة الخلافات الداخلية بين عشائر تلك البلدة.

ويعود انفصال الجزء الثاني عن الأول إلى القرار الجرئ الذي اتخذه مؤلف الجزء الثاني باسم السيلكا عندما استفاد من قصة هوزان عكو في الجزء الأول وجعل الجزء الثاني عبارة عن فلاش باك، وعودة بالزمن إلى ما قبل الجزء الأول، وبهذا برر بذكاء غياب الممثلة نادين نجيم التي كانت زوجة تيم بدلا من نيكول سابا، وكذلك إعادة عبده شاهين بدور "شاهين" إلى الحياة، وهو الشخص الذي أحبه المشاهدون بقوة في الجزء الأول.



سيطرة جبل على الهيبة

يقع حمل كل "الهيبة" على أكتاف جبل ويبدأ صراعه مع الجماعات الأخرى التي تريد القضاء عليه لتسهيل عملها في تجارة الممنوعات في البلدة، فمنطقة الهيبة بأكملها تعتمد في موردها على تجارة المخدرات وما الجماعات التي تقطن فيها إلا تجار يحاولون إلغاء بعضهم بعضا بهدف السيطرة.

إن موت والد جبل واحتدام الصراع بينه وبين أولاد عمه دفع بأحد المصلحين أن يقترح فكرة زواج جبل من ابنة العشيرة العدوة، وبعد الأخذ والرد تزوج من سمية، تؤدي دورها الممثلة نيكول سابا، وهدأت الدماء لكن فورة سيطرة جبل على البلدة لم تهدأ، فبقي يطل كالمارد بين شوارع الهيبة فارضا سيطرته، وفي المقابل يوجد رجل أعمال مرشح للانتخابات النيابية، يدعى أبو سلمى، يؤدي دوره الممثل رفيق علي أحمد يعمل في تجارة الحشيشة أيضا لكن في السر، عكس جبل الذي يتاجر على الملأ ويجاهر بعمله.



أحداث واقعية أم خيالية !

إن أحداث هذا المسلسل رغم الإشارة قبل عرض كل حلقة أنه من نسج الخيال ولا يمت للحقيقة بصلة إلا أنه واضح بتقارب أحداثه إلى قرية تقع في لبنان على الحدود مع سورية، وفيها رجل قوي يسيطر على البلدة ولا تستطيع الدولة الاقتراب منه، يتاجر بالمخدرات ويعمل على مساعدة كل أفراد بلدته، ولقد بدا في المسلسل أيضا وضوح فكرة عجز الأجهزة الأمنية في لبنان أمام مجموعات خارجة على القانون ينتشر بين أيديها السلاح بطريقة غير شرعية وتتاجر بالممنوعات، وتمت الإضاءة على هذه الفكرة في الجزء الأول عندما رفع جبل شيخ الجبل صوته عاليا بوجه ضابط لبناني في قوى الأمن الداخلي فشهر أفراد العصابة سلاحهم الحربي بوجه القوة المواكبة، ليتراجع الضابط عن تنفيذ مهمته تحت مرمى رشقات تشييع الفقيد. وفي الجزء الثاني أيضا رفع جبل شيخ الجبل السلاح بكل أنواعه من الرشاشات وحتى المدافع بوجه "أبو سلمى" ما يؤكد قوة هذه العشيرة وقائدها.



ذكورة مفرطة

يستمر تيم حسن في أدائه الرائع والرجولي ويزداد قوة وشراسة مع تقدم الحلقات إلا أن مشهد ضربه لزوجته سمية نفر منه بعض المشاهدين، ولقد كان بالفعل مشهدا قويا على المشاهد والنساء بالتحديد، حيث وضعهن في موقع الضعيفات اللواتي يتعرضن للعنف بأبشع الطرق، فلقد ضرب جبل زوجته سمية بعدما اكتشف أنها تسرب معلومات عن عائلته إلى الخارج، فوقف أمامها ونظر نظرته الرجولية الحادة كالسيف، وفك حزامه وضربها ضربا مبرحا، وكان صراخها يملأ أرجاء المنزل، فيما نرى في مشهد آخر والدته أم جبل التي تؤدي دورها الممثلة القديرة منى واصف تستمتع برجولة ابنها وتمنع ابنتها من الدفاع عنها، هذا المشهد بالتحديد دفع ببعض النساء اللواتي يدافعن عن حقوق المرأة ويعملن على وقف تعنيف النساء بالاحتجاج لأنه يكرس العنف ضدهن، خاصة أن شخصية جبل من الشخصيات المسيطرة على المجتمع ومعظم الرجال مأسورون به.



عبارات "جبل"

انتشرت عبارات قالها "جبل" في الجزأين الأول والثاني ودخلت قاموس الحياة الاجتماعية في البلدان العربية وأصبحت تردد بقوة مثل عبارة "ما تهلكو للهم" التي انبثقت في الجزء الأول، أما الجزء الثاني فلقد روج تيم حسن لكلمة "منتهية"، التي يرددها باستمرار. ولم يقتصر هوس المعجبين بجبل على سرقة عباراته، بل قام أحدهم بتسمية مطعمه باسم "جبل" وإلى ‫جانبه شعار "لازم تقرا كل العالم" وهو مستوحى من أغنية المسلسل التي يؤديها المغني السوري ناصيف زيتون.‬ أما قصة شعر وذقن "جبل" كان لها حصة عند المعجبين، حيث باتت موضة لدى كثير من الشباب، حتى إن بعض الصالونات وضعت عروضا وأسمت القصة "ذقن جبل فقط".



إبداع إخراجي

إن حدود الإخراج في مسلسل الهيبة كانت واسعة وإبداعية، فلقد كانت عدسة كاميرا المخرج سامر برقاوي متألقة في حركتها، فريدة بلقطاتها، ولقد قدم للمشاهد كثيرا من الفلسفة الإخراجية، ففي مشهد كسرت فيه سمية مرآة غرفتها صور المخرج الممثلة في كل جزء مكسور من المرآة فكانت لقطة رائعة، وغيرها كثير من الزوايا الإبداعية، وتكمن براعة المخرج في إبراز لقطات مميزة من دون استعمال المؤثرات البصرية الكثيرة، حيث يعتمد على أجزاء حقيقية موجودة في المسلسل ويظهرها بأسلوب ماتع للعين، إلا أن كل الجمالية الإخراجية الموجودة لم تلغِ الدماء التي أغرق بها المسلسل ما جعله مقززا للبعض، ومن الأخطاء الإخراجية التي‫ أدخلت متابعيه بنوبة تعليقات ساخرة هو "مشهد المدفع" الذي دخل به جبل إلى مكتب أبو سلمى، حيث كان حاملا المدفع الأخضر الكبير على كتفه ليهدده في حال كرر محاولته بتهريب السلاح من دون علمه، فلقد كان مشهد أقرب إلى الخيال وأضحك المشاهدين ودفعهم للانتقاد.‬



مطالبات بوقف عرضه

تجدر الإشارة إلى أن عددا من المحامين والشخصيات اللبنانية دعوا إلى وقف عرض مسلسل "الهيبة العودة" على كل القنوات، والتحقيق مع كل من له علاقة بهذا العمل، واتهم المحامون العمل بالنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي، والتشجيع على مخالفة النظام العام، والتشهير بسمعة منطقة بعلبك والهرمل وتقديمها ضمن قالب إجرامي خارج عن القانون. وأحال النائب العام التمييزي، القاضي سمير حمود، البلاغ إلى قسم المباحث الجنائية المركزية للتحقيق بشأن التهم الموجهة للمسلسل. وردا على مطالب وقف المسلسل، صرحت الشركة اللبنانية المنتجة للمسلسل "صباح إخوان"، بأن هؤلاء المدعين لم يطلعوا على الملاحظة التي كتبت في بداية المسلسل وهي أن شخصياته خيالية ولا تمت للواقع بصلة.