أرباح "يونايتد ناتشورال فودز" الأمريكية تتجاوز توقعات المحللين

أعلنت شركة تجارة وتوزيع المواد الغذائية العضوية الأمريكية "يونايتد ناتشورال فودز" اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وذكرت الشركة أن صافي أرباح الربع الثالث من العام المالي الحالي بلغ 89ر51 مليون دولار بما يعادل 02ر1 دولار للسهم الواحد، مقابل 59ر36 مليون دولار بما يعادل 72ر0 دولار لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

كان المحللون يتوقعون وصول أرباح السهم خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 93ر0 دولار فقط.

في الوقت نفسه، ذكرت الشركة أن إجمالي إيراداتها زادت خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة 8ر11% سنويا إلى 63ر2 مليار دولار، مقابل 37ر2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.