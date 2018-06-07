أونكتاد: الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم يهبط 23% في 2017

قالت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم الأربعاء إن الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم هبط بمقدار الربع تقريبا إلى 1.43 تريليون دولار العام الماضي، ومن المنتظر أن يواجه مخاطر بما في ذلك حروب تجارية والديون.

وكانت أرقام أولية صدرت في وقت سابق هذا العام قد أظهرت انخفاضا قدره 16 بالمئة، في تراجع مفاجيء قادته ارتدادات حادة في بريطانيا والولايات المتحدة.

وجرى تعديل ذلك إلى هبوط قدره 23 بالمئة، ومن المتوقع أن يكون النمو أقل من 10 بالمئة في 2018 وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط على مدار العقود الماضية.

وفي الولايات المتحدة بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك استحواذات الشركات والمشاريع الجديدة ذات الملكية الأجنبية، 275 مليار دولار في 2017 انخفاضا من 457 مليار دولار في 2016 . لكن الولايات المتحدة ظلت متفوقة بفارق كبير على الصين التي جاءت في المرتبة الثانية واجتذبت 136 مليار دولار.

وفي بريطانيا انهار الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15 مليار دولار في 2017 من مستوى غير مألوف بلغ 196 مليار دولار في 2016 . والرقم للعام 2017 كان أقل من نصف المستوى المسجل في 2015 ويعادل 10 بالمئة من المتوسط في سنوات الإزدهار قبل الأزمة المالية 2007-2008 .

ولم يتضح ما إذا كانت خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي في 2019 يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويعادل الاستثمار الأجنبي حوالي 63 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا أو ضعفي الحصة الأجنبية تقريبا في قطاع الأعمال في فرنسا أو ألمانيا.