طالب وزير الخارجية في الحكومة الشرعية باليمن خالد اليماني، الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة التعاون لإنهاء أي محاولات لتكوين حزب الله جديد في اليمن لتهديد أمنه وأمن المنطقة.
وأكد اليماني خلال لقائه في مدينة الرياض السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تويلر، أهمية استمرار دعم جميع الشركاء والدول الراعية للتسوية السياسية السلمية في اليمن لجهود المبعوث الأممي للخروج بحل سياسي عادل ومستدام للأزمة في اليمن.
وأشار اليماني وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أهمية تضافر الجهود لوقف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني والتي قال إنها لن تتحقق إلا بتوفير الدعم الإنساني ووصول الإغاثة إلى مستحقيها وإنهاء أسباب المعاناة الأساسي المتمثل بالانقلاب على الدولة ومؤسساتها الشرعية، مجدداً التأكيد على موقف الحكومة الشرعية المؤيد للموقف الأمريكي تجاه النظام الإيراني والرافض لتدخلاته وأجندته العبثية في المنطقة.
من جهته، قال السفير الأمريكي إن حكومة بلاده ستعمل مع الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن وجميع الشركاء لتحقيق الهدف المشترك في استعادة الدولة الشرعية وضمان أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
حكومة اليمن تشدد على ضرورة تعاون أمريكا لإنهاء أي محاولات لتكوين حزب الله جديد في اليمن
طالب وزير الخارجية في الحكومة الشرعية باليمن خالد اليماني، الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة التعاون لإنهاء أي محاولات لتكوين حزب الله جديد في اليمن لتهديد أمنه وأمن المنطقة.
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