حكومة اليمن تشدد على ضرورة تعاون أمريكا لإنهاء أي محاولات لتكوين ‏حزب الله جديد في اليمن

طالب وزير الخارجية في الحكومة الشرعية باليمن خالد اليماني، الولايات المتحدة الأمريكية ‏على ضرورة التعاون لإنهاء أي محاولات لتكوين حزب الله جديد في اليمن لتهديد أمنه وأمن ‏المنطقة.‏

وأكد اليماني خلال لقائه في مدينة الرياض السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تويلر، أهمية ‏استمرار دعم جميع الشركاء والدول الراعية للتسوية السياسية السلمية في اليمن لجهود ‏المبعوث الأممي للخروج بحل سياسي عادل ومستدام للأزمة في اليمن.‏

وأشار اليماني وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أهمية تضافر الجهود لوقف ‏المعاناة الإنسانية للشعب اليمني والتي قال إنها لن تتحقق إلا بتوفير الدعم الإنساني ووصول ‏الإغاثة إلى مستحقيها وإنهاء أسباب المعاناة الأساسي المتمثل بالانقلاب على الدولة ‏ومؤسساتها الشرعية، مجدداً التأكيد على موقف الحكومة الشرعية المؤيد للموقف الأمريكي تجاه ‏النظام الإيراني والرافض لتدخلاته وأجندته العبثية في المنطقة.‏

من جهته، قال السفير الأمريكي إن حكومة بلاده ستعمل مع الحكومة اليمنية والمبعوث ‏الأممي الخاص باليمن وجميع الشركاء لتحقيق الهدف المشترك في استعادة الدولة الشرعية ‏وضمان أمن واستقرار اليمن والمنطقة.‏