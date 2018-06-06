بوينج: لن نسلم طائرات لإيران بسبب العقوبات الأمريكية

أعلن متحدث باسم مجموعة بوينغ الاربعاء إن الشركة لن تقوم بتسليم أي طائرات لايران بسبب العقوبات الاميركية، ما سيؤدي الى الغاء صفقتين كبيرتين مع شركتي خطوط ايرانيتين.

وقال المتحدث "لم نسلم اي طائرة لايران، ونظرا لأنه لم يعد لدينا ترخيص بعقد صفقات بيع لايران، لن نقوم بتسليم أي طائرة".

واضاف "كما لم نقم بإدراج الطلبات الايرانية في دفتر الطلبات".

ويأتي اعلان بوينغ في اعقاب قرار الرئيس دونالد ترمب الشهر الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني عام 2015 بين ايران والدول الكبرى، والذي كان مهد الطريق امام تخفيف العقوبات على ايران.

وكانت بوينج قد اعلنت في السابق أنها ستتقيد بالسياسة الاميركية تجاه ايران دون أن تعلق مباشرة على عمليات التسليم.

وكانت بوينج وايرباص من بين الشركات التي حصلت على تراخيص من الخزانة الاميركية للعمل في ايران تحت مراقبة مشددة بعد تخفيف العقوبات.

