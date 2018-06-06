الرئيس السابق "لكمبردج أناليتيكا" يقر بالحصول على بيانات "فيسبوك" من باحث

اعترف ألكسندر نيكس الرئيس التنفيذي السابق لشركة كمبردج أناليتيكا البريطانية اليوم الأربعاء بأن الشركة حصلت على البيانات الشخصية لملايين من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من ألكسندر كوجان الباحث المتورط في هذه الفضيحة، وذلك خلافا لما كان أدلي به أمام البرلمان.

ونفت كمبردج أناليتيكا، التي تعاقد معها دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016، أن تكون استخدمت البيانات التي جمعت من نحو 87 مليون مستخدم لفيسبوك في عملها في الحملة الانتخابية الناجحة للرئيس الأمريكي.

وفي إفادة سابقة نفى نيكس أمام لجنة الإعلام في البرلمان حصول الشركة على بيانات من الباحث كوجان المتورط في الفضيحة.

لكنه عاد اليوم الأربعاء ليقول إنه تسلمها من كوجان.

وقال إنه كان يعتقد أن السؤال الموجه إليه هو ما إذا كانت كمبردج أناليتيكا ما زالت تحتفظ بالبيانات التي قدمها هذا الباحث.

ونفى نيكس أنه ضلل النواب البريطانيين قائلا إن الشركة محت البيانات التي لا حاجة لاستخدامها.