التداول العقاري في الأردن ينخفض 9 %

انخفض حجم التداول في سوق العقار بالأردن بنسبة 9 % مع نهاية شهر من العام الحالي إلى 2324 مليون دينار أردني، مقارنة مع 2565 مليون دينار أردني للفترة ذاتها من 2017م.

وبحسب احصاءات دارة الأراضي والمساحة الأردنية، بلغت إيرادات خلال الخمس شهور من العام الحالي نحو 120.2 مليون دينار أردني بانخفاض نسبته 10 % .

