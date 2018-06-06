الأسهم البريطانية تتفوق على باقي الأسهم الأوروبية بدعم من مكاسب لقطاع التعدين

ساعدت مكاسب لأسهم شركات التعدين بدعم من ارتفاع أسعار المعادن، الأسهم البريطانية على إظهار أداء أفضل من باقي سوق الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء.

وأغلق المؤشر فايننشال تايمز القياسي للأسهم البريطانية والمثقل بشركات الموارد مرتفعا 0.3 بالمئة، بينما أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة مستقرا.

وقدمت شركات التعدين أكبر دفعة للمؤشر البريطاني مع صعود أسعار المعادن، وقاد النحاس والرصاص المكاسب بدعم من توقعات بنقص في المعروض.

وتراجعت أسهم شركات المنتجات الاستهلاكية. وهبطت أيضا أسهم شركات التأمين في أرجاء أوروبا وأيضا في المملكة المتحدة في أعقاب تقرير بأن عملاق الانترنت الأمريكي أمازون يدرس توسيع امبراطوريته لتقديم تأمين على المنازل.

