ضبط 120 ألف منتج مقلد من الجوالات والاكسسوارات في الربع الأول

ضبطت الفرق المفتشة والرقابية في وزارة التجارة والاستثمار 120 ألف منتج مقلد من الهواتف النقالة والاكسسوارات خلال الربع الأول من 2018.

وقالت الوزارة لـ"الاقتصادية" إن الهواتف المتنقلة واكسسواراتها من المنتجات التي يكثر فيها التقليد، لافتة إلى أن بيع منتجات مقلدة يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ويترتب عليها عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا.

وذلك علاوة على التشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

من جهة أخرى، أوضح صندوق التنمية الاجتماعي، أن 62 في المائة من مشاريع الاتصالات التي تم دعمها منذ 2016 إلى الآن، حققت نجاحا، بينما تمثل نسبة المشاريع التي تواجهه صعوبات تشغيلية نحو 26 في المائة.

وأوضح أن تجربة دعم وتوطين الاتصالات، تعد من أكثر المسارات التي قدمت دعما حقق نجاحا، حيث تمت الموافقة على تمويل 4000 مشروع بقيمة 480 مليونا، وتم الصرف لنحو 2208 مشروعات بقيمة 258 مليون ريال في أكثر من 120 مدينة وقرية، مشيرا إلى أن 7 في المائة من المستفيدين من الدعم هم رائدات الأعمال.

وأشار البنك إلى أنه ساهم بشكل كبير في دعم وتوطين قطاع الاتصالات، إذ أنشأ مسارا لتمويل الراغبين في بدء مشاريع اتصالات بمبلغ يصل إلى 300 ألف ريال، وذلك بمبادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استشعارا بأهمية توطين الأنشطة الأكثر قابلية للسعودة ولاستغلال الفرص الاستثمارية في هذا النشاط من خلال عملية تكاملية لعدة جهات.

