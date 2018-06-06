الكويت تصدر أول شحنة من النفط الخفيف في تاريخها بنهاية يونيو

قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي اليوم الأربعاء إن شركة نفط الكويت نجحت في إنتاج وفصل النفط الخام الخفيف المنتج من "وحدات الإنتاج الجوراسية"، وإن بلاده تستعد لإتمام أول عملية تصدير للنفط الخام الخفيف في تاريخها بنهاية الشهر الحالي.
وقال الرشيدي في بيان إن قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية يعكف حاليا على التجهيز لتصدير هذا النوع من النفط.
وأضاف "يتميز النفط الخام الكويتي الخفيف بجودة عالية ومحتوى كبريتي منخفض مما يحقق عوائد مجزية لدولة الكويت في الأسواق العالمية".
الطاقة- النفط
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