اليورو يرتفع لأعلى مستوى في 10 أيام

صعد اليورو إلى أعلى مستوى في عشرة أيام اليوم الأربعاء بعد أن قال مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي إن من المرجح إنهاء برنامج لشراء السندات بحلول نهاية 2018 وإن التضخم يعاود الارتفاع إلى المستوى المستهدف من البنك.

وقال بيتر برات كبير الاقتصاديين لدى البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء إن البنك سيناقش الأسبوع القادم ما إذا كان سيقلص مشترياته من السندات تدريجيا حين يعقد اجتماعه بشأن السياسة النقدية.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني ينس فيدمان إن توقعات السوق بإنهاء شراء السندات بحلول نهاية عام 2018 تبدو أمرا مرجحا.

ودفعت تعليقات مسؤولي المركزي الأوروبي العملة الموحدة للارتفاع 0.4 بالمئة إلى أعلى مستوى في عشرة أيام عند 1.17580 دولار.

وارتفع اليورو نحو 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع وربح نحو سنتين أمريكيين منذ أن بلغ أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 1.1510 دولار في 29 مايو أيار.

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.3401 دولار بعد أن صعد أمس الثلاثاء بفضل مسح لقطاع الخدمات البريطاني أظهر نتائج قوية، ليواصل تعافيه من أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.3205 دولار والذي سجله في 29 مايو أيار.

وزاد الدولار الاسترالي بعد أن فاقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد توقعات السوق ليقترب من أعلى مستوى في ستة أسابيع.

وتعرض الدولار الكندي والبيزو المكسيكي لضغوط من جديد بعد أن قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إن الرئيس دونالد ترامب يدرس إجراء محادثات منفصلة مع كندا والمكسيك.

وأذكى ذلك التكهنات بأن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

وانخفض الدولار الكندي لأدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 1.3068 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي أمس الثلاثاء، بيد أنه ارتفع في آسيا اليوم الأربعاء بعد أن ذكرت وسائل إعلام أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين حث الرئيس ترامب على إعفاء كندا من الرسوم.

وتراجع الريال البرازيلي 1.8 بالمئة إلى 3.81 ريال للدولار بعد أن أظهر استطلاع تزايد حالة الاستقطاب قبل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في أكتوبر تشرين الأول.