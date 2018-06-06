أبوظبي تعلن عن خطة بقيمة 50 مليار درهم لتحفيز الاقتصاد

أعلن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انه اطلق "حزمة اقتصادية" بقيمة 50 مليار درهم اماراتي (13,6 مليار دولار)، في خطوة تهدف الى تحفيز الاقتصاد.

واعلن ولي عهد ابوظبي ايضا عن سلسلة مبادرات اقتصادية لخلق 10 الاف وظيفة للمواطنين في السنوات الخمس المقبلة ومحفزات لتسهيل مزاولة الاعمال.

وكتب ولي عهد ابوظبي في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر مساء الثلاثاء "أطلقنا اليوم حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية للثلاث سنوات القادمة".

وأبوظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، هي أغنى الامارات السبع. وتملك ابووظبي اكثر من 90 بالمئة من احتياطي النفط الخام الاماراتي الذي يقدر بـ98 مليار برميل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تظهر مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في الدولة الغنية بالنفط في أعقاب انخفاض أسعار الخام منذ 2014.

وكانت الامارات اعلنت الشهر الماضي عن قرار رفع نسبة تملك المستثمرين الاجانب العالميين في الشركات لتصل الى 100 بالمئة، ومنحهم تأشيرات عمل تصل الى عشر سنوات.

وكان صندوق النقد الدولي اعلن الشهر الماضي ان النمو الاقتصادي في الامارات تراجع الى 0.5% عام 2017 من 3% في عام 2016. وبحسب الصندوق، فأن النمو الاقتصادي لامارة ابوظبي انكمش بنسبة 1,6% العام الماضي، ويتوقع ان ينمو بنسبة 0.5% في 2018.