أسهم أوروبا ترتفع بدعم من قطاعي السلع الأولية والتكنولوجيا

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بدعم من مكاسب الأسهم المرتبطة بقطاعي السلع الأولية والتكنولوجيا على الرغم من أن الحذر ساد المعاملات في ظل مخاوف بشأن الدين الإيطالي والتجارة العالمية. وفي الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بينما ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2% وزاد المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.3%. وتحول تركيز المستثمرين من المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والسياسات الإيطالية إلى الدعم الذي يقدمه النمو العالمي في الأسهم وهو ما دفع أسهم القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية للصعود. ودعمت أسهم الموارد الأساسية والطاقة السوق في ظل ارتفاع أسعار النفط والمكاسب التي حققها النحاس أيضا. وظلت أسهم التكنولوجيا قريبة من أعلى مستوى في 17 عاما والذي سجلته في الجلسة السابقة لتنضم إلى موجة صعود عالمية شهدت إغلاق المؤشر ناسداك الأمريكي عند مستوى قياسي.

وانخفضت الأسهم الإيطالية 0.2% بفعل مخاوف من خطط الإنفاق الكبيرة للحكومة الائتلافية الجديدة والتي عادت للظهور مجددا أمس مع تعهد رئيس الوزراء الجديد جوزيبي كونتي بتغيير جذري. وتخلت أسهم البنوك عن المكاسب التي حققتها في المعاملات المبكرة لتسجل انخفاضا طفيفا. وتعرض القطاع لضغوط في الأسبوع الماضي في الوقت الذي كانت إيطاليا تواجه فيه صعوبات أمام تشكيل حكومة جديدة. وكان سهم آر.بي.سي الأكثر تراجعا حيث هوى 10.3% بعدما قالت الشركة الرائدة في مجال التغليف إنها تسعى لبيع أصول. وفي قطاع التغليف أيضا تعافى سهم سمورفيت كابا بعد خسائره أمس وارتفع 2.4% بعدما أكدت شركة انترناشونال بيبر أنها لن تقدم عرضا لشراء الشركة الأيرلندية.