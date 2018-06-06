مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً في قصر الصفا بمكة

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن التقرير ربع السنوي عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والذي تضمن التقدم المحرز ضمن نطاق مستهدفات الرؤية، والاستنتاجات الاستراتيجية، والتقدم المحرز ضمن نطاق البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تحديد أبرز المخاطر القائمة على مستوى الرؤية وترتيبها بحسب الأولوية. كما اطلع المجلس على العرض المقدم من لجنة سياسات سوق العمل، في شأن تصحيح سوق العمل وخفض مستوى البطالة ، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.