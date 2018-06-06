الملك يوجه بتمديد إجازة عيد الفطرإلى 10 شوال

حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التيسير على أبنائه وبناته المواطنين وجه بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1439هـ لجميع موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين لتكون بداية الدوام يوم الأحد 10 / 10 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 6 / 2018 م .