مجلس الوزراء يغلظ المخالفات البيئية.. ويلزم المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المباني

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء في قصر الصفا بمكة المكرمة. وفي مستهل الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والثناء للمولى عز وجل على توفيقه لجميع المسلمين بإدراك الليالي العشر من شهر رمضان المبارك وعلى ما من به على نحو 7 ملايين معتمر من أداء مناسك العمرة بكل يسر واطمئنان في أجواء إيمانية تحفهم رعاية الله في هذه البقاع المقدسة التي وفدوا إليها من مختلف أنحاء العالم راجين من الله جل وعلا العفو والمغفرة سائلاً الله أن يتقبل منهم الصيام والقيام ويضاعف لهم الأجر والمثوبة.

بعد ذلك أطلع الملك المجلس على نتائج استقباله الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي و فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية. وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لللوزراء الذين صدرت الأوامر يوم الجمعة الماضي بتعيينهم في مناصبهم ومهامهم الجديدة كما أعرب عن شكره وتقديره للمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود لخدمة الدين والوطن.

وأوضح الدكتور عواد العواد وزير الإعلام في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صدور أوامره الكريمة التي جسدت اهتمامه وحرصه على مواصلة جهود التطوير والتنمية والتحديث في مختلف القطاعات استمرارا لدفع عملية التنمية والبناء ومواصلة العمل الدؤوب لتحقيق كل ما فيه مصلحة للوطن والمواطن وفق رؤية السعودية 2030. مؤكدا أن أمر الملك بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يجسد اهتمام المملكة وحرصها على مواصلة التطوير لأقدس بقاع الأرض قبلة المسلمين منذ تأسيسها حتى عهده الميمون لتقديم المزيد من الخدمات الجليلة وإقامة المشروعات التنموية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خدمة لجميع المسلمين الذين يفدون إليها من كل فج عميق.

وثمن مجلس الوزراء توجيهات خادم الحرمين الشريفين لأمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي الـ 25 وتوصيته لهم بتقوى الله عز وجل وتوجيههم بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم والاجتهاد في إنجازها بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطنين. وبين أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن تطور الأوضاع في المنطقة والعالم وعبر عن إدانة المملكة لمصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2070 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة مما يعكس استمرار السلطات الإسرائيلية في اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أعرب المجلس عن استنكار المملكة للهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة ليج ببلجيكا وفي العاصمة الأفغانية كابول وقدم العزاء والمواساة لأسر المتوفين وشعبي وبلجيكا وأفغانستان. مجددا تأكيد المملكة على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه. وأفاد الدكتور عواد العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

القرارات

1 - تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في بوروندي والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

2 - تفويض وزير الإعلام أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في المجال الإعلامي بين وزارة الإعلام في السعودية والمجلس الوطني للإعلام في الإمارات والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.

3 - تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة السياحة في قبرص والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

4 - تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والإمارات في مجال الرياضة والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

5 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في السعودية وديوان المحاسبة في الإمارات للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

6 - تفويض رئيس ديوان المراقبة العامة أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في السعودية ومكتب المراجع العام في المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

7 - تعيين كل من عبدالعزيز السبيعي وأيمن حسين وعيدروس العيسائي أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق النفقة لمدة 3 سنوات.

8 - إلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها سواء الهيكلية منها أو غيرها ويقوم وزير الشؤون البلدية والقروية بتحديد نطاق تطبيق ذلك من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان.

9 - اعتماد الحسابات الختامية لكل من المؤسسة العامة للحبوب وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والهيئة العامة للموانئ عن عام مالي سابق.

10 - الموافقة على إيقاف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية الموجبة للإيقاف والواردة في نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428 وتعديلاته في مؤسسة رعاية الفتيات إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن.

11 - تعديل المادة (18) من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 28/7/1422 وذلك بتعديل عبارة (لا تزيد على 500 ألف ريال) الواردة في الفقرة (1) لتكون بعبارة (لا تزيد على 5 ملايين ريال) وذلك فيما يتعلق بمخالفة أحكام المادة (14) من النظام وتعديل عبارة (لا تزيد على 10 آلاف ريال) الواردة في الفقرة (2) لتكون بعبارة لا تزيد على مليون ريال وذلك فيما يتعلق بمخالفة بقية أحكام مواد النظام وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

الترقيات

ترقية عبدالله الوهيب إلى (مستشار أمني) بالمرتبة 15 بوزارة الداخلية.

ترقية عبدالله عسيري إلى (المشرف على المزارع الحكومية) بالمرتبة 15 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ترقية تركي مفرح إلى (مدير عام المياه بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة 15 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ترقية يوسف الحامد إلى (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة 15 بوزارة الخدمة المدنية.

ترقية عبدالله آل طاوي إلى (مستشار اجتماعي) بالمرتبة 15 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ترقية سلمان الأسمري إلى (مستشار إداري) بالمرتبة 15 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.