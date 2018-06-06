بين يدي الملك.. وزراء الثقافة والشؤون الإسلامية والعمل يؤدون القسم

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر الصفا بمكة المكرمة اليوم، أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية الكريمة بتعيينهم في مناصبهم الجديدة. فقد أدى القسم كل من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، والدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومعالي المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، قائلين ( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها ، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص ) .

حضر أداء القسم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى.