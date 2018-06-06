«كومرتس بنك»: الزيادات المرتقبة في إنتاج النفط تلجم أنشطة المضاربة

أكد "كومرتس بنك" الألماني، أن إقدام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا على توسيع إنتاجهما النفطي في النصف الثاني من العام الجاري، يدفع المستثمرين الماليين المضاربين، إلى مزيد من الانسحاب.

وأشار تقرير حديث لثاني أكبر المصارف الألمانية، إلى أن تحرك المنتجين نحو تعزيز الإنتاج وتعويض الانخفاضات المتوقعة في الإمدادات، سينجح في القضاء على فائض المضاربة في الأسواق إلى حد كبير.

من جانبها، قالت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية، إن المحللين حافظوا على توقعات هبوطية للأسعار على المدى المتوسط، مرجحة قيام منظمة "أوبك" والمنتجين من خارجها بزيادة الإمدادات خلال الاجتماع المقبل في فيينا.

وأوضح تقرير للوكالة أن الإشارات التي صدرت عن السعودية وروسيا تؤكد تحولات مرتقبة في منظومة العمل الجماعي للمنتجين من خلال التركيز على تعزيز الإمدادات على نحو جيد وبجرعة مناسبة تحفظ التوازن في السوق، لافتاً إلى أن السوق على قناعة بالفعل حالياً أن العرض سيزيد اعتباراً من النصف الثاني من عام 2018.

وركز التقرير بشكل خاص على إعلان المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن التحالف الذي تقوده "أوبك" يخطط لإجراء مشاورات مع دول مختلفة بشأن الزيادة التدريجية المحتملة في إنتاج النفط الخام.

ولفت التقرير إلى أن الاجتماع الوزاري لمنظمة "أوبك" في 22 حزيران (يونيو) الجاري سيكون بداية لمراجعة سياسات إمدادات النفط الخام في دول المنظمة وفي الدول الشريكة من المنتجين المستقلين، مبيناً أن المحللين أشاروا إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن لجنة تجارة السلع الآجلة الأمريكية أظهرت ارتفاعاً في مراكز الشراء وانخفاضاً في مراكز البيع.

وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية" جوران جيراس؛ مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، إن السعودية وروسيا اللتين قادتا بقية المنتجين للتوافق حول خفض الإنتاج في عام 2016 تواجهان مهمة عكسية في الاجتماع المقبل، وهي قيادة المنتجين إلى العودة إلى زيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن المهمة هذه المرة أصعب، في ظل وجود عدد كبير من المنتجين غير قادر على زيادة الإنتاج، علاوة على رغبتهم الماسة في الحفاظ على أسعار النفط الخام عند مستوياتها القياسية المرتفعة لتعزيز اقتصاداتهم.

وأضاف أن إنتاج منظمة "أوبك" في الشهور الماضية ما زال مستقراً حول 32 مليون برميل يومياً، مبيناً أن بعض الزيادات الموسمية الصيفية في الإنتاج السعودي قابلتها تراجعات واسعة في الإنتاجين النيجيري والفنزويلي.

ولفت إلى أن التحدي الأكبر سيكون مع تقلص الإنتاج الإيراني بفعل عودة العقوبات الاقتصادية الدولية عليها.

من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" فيتوري موسازي؛ مدير العلاقات الدولية في شركة سنام الإيطالية للطاقة، أن أسعار النفط الخام تواصل تسجيل الانخفاضات، خاصة بعدما أكد كبار المنتجين رغبتهم في تأمين الإمدادات النفطية وتعويض كل الانخفاضات الحادة، خاصة الناجمة عن العوامل الجيوسياسية.

وقال إن اجتماع الكويت، الأسبوع الماضي، وضع الملامح الأولى لخطة تحرك المنتجين نحو تعويض الانخفاضات وتأمين الإمدادات بما يحقق أسواقاً مستقرة ومتوازنة في علاقة العرض والطلب، لافتاً إلى أن الخطة الكاملة ستتضح كامل أبعادها بعد اجتماع 22 حزيران (يونيو) الجاري الذي سيحدد حجم الزيادة الملائمة للسوق في المرحلة الراهنة.

من ناحيتها، قالت لـ "الاقتصادية" جولميرا رزايفا؛ كبير الباحثين في المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان، إن التحدي الأبرز أمام "أوبك" هو ضرورة الحفاظ على مستويات طلب قوية، خاصة بعدما أدت الارتفاعات القياسية السابقة في الأسعار، إلى زيادة المخاوف من تدمير الطلب حتى إن الوكالة الدولية للطاقة لجأت إلى تخفيض توقعاتها لنمو الطلب في العام المقبل.

وأشارت إلى أن تعزيز الإمدادات بات مطلباً ملحاً أمام المنتجين رغم استمرار الخسائر المتوالية للأسعار، وذلك يرجع في جانب منه إلى ضغوط الدول المستهلكة التي أُضيرت من الارتفاع الواسع في الأسعار، إلى جانب تأثير الأزمات السياسية في تهاوي إنتاج عديد من الدول الرئيسة والمؤثرة في السوق، خاصة فنزويلا وإيران.

وفيما يخص الأسعار، بلغت العقود الآجلة لخام برنت أدنى مستوى في نحو شهر، أمس، بعد تقرير ذكر أن الحكومة الأمريكية طلبت من السعودية ومُصدرين آخرين كبار زيادة إنتاج النفط، وفقا لـ "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" 1.09 دولار إلى 74.20 دولار للبرميل، بحلول الساعة 10:40 بتوقيت جرينتش وهو أدنى مستوياتها منذ الثامن من أيار (مايو) الماضي. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتاً إلى 64.54 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا في 22 حزيران (يونيو) الجاري، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت المنظمة وعدد من المنتجين خارجها، بما في ذلك روسيا، سيزيدون الإنتاج لتهدئة المخاوف بشأن نقص محتمل في الإمدادات من إيران وفنزويلا.

وفي مطلع الأسبوع، اتفق وزراء نفط عرب من "أوبك" وخارجها، على الحاجة إلى استمرار التعاون لتحقيق التوازن في الإمدادات العالمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.

وتشهد إمدادات النفط العالمية شحاً في ظل تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك" التي بدأت أوائل 2017.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، قد انخفضت نحو 2.5 مليون برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي في الأول من حزيران (يونيو) الجاري، وفقا لخمسة محللين استطلعت "رويترز" آراءهم قبل صدور البيانات الرسمية الأمريكية.

لكن زيادة إنتاج النفط الخام الأمريكي تضع أيضاً ضغوطاً على أسعار النفط.

وفي آذار (مارس)، زاد إنتاج النفط الخام الأمريكي، إلى 10.47 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى مسجل وفقاً للتقرير الشهري من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 73.56 دولار للبرميل، أمس، مقابل 74.23 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاماً من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق ثاني انخفاض له على التوالي، كما أن السلة ارتفعت بضعة سنتات مقارنة باليوم نفسه في الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 73.37 دولار للبرميل.