الحريري : دور الأمير محمد بن سلمان محوري بدعم استقرار لبنان

استقبل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري ظهر اليوم في "بيت الوسط" وفدا من مجلس الاعمال اللبناني - السعودي برئاسة رؤوف ابو زكي وجرى خلال اللقاء التداول في الاوضاع الاقتصادية العامة. حيث أكد الرئيس الحريري خلال اللقاء تمنيه على المجلس تفعيل عمله لتشجيع الاستثمارات واستقطاب المزيد منها، وتقوية التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وقال : ان عمق العلاقات بين البلدين وفضل المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان على لبنان يحتمان علينا جميعا بذل كل الجهود للارتقاء بهذه العلاقات الى المستوى الذي يستحقه الشعبان اللبناني والسعودي. وأضاف : الجميع يعلم مدى الدعم الذي يبديه سمو الامير محمد بن سلمان لي شخصيا وفي الواقع فانه يقوم بدور محوري ايضا لدعم استقرار لبنان السياسي والامني والاجتماعي والاقتصادي، لافتا الى الجهود التي قادها سموه لانجاح مؤتمر "سيدر" في باريس ومؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.

وبعد اللقاء قال ابو زكي : تشرفنا بزيارة الرئيس الحريري مع اعضاء مجلس الاعمال اللبناني - السعودي والذي يضم كبار رجال الاعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان، ووضعناه في اجواء ومعطيات النشاطات التي يقوم بها المجلس وابرزها انعقاد ملتقى سعودي - لبناني اقتصادي في 13 تموز المقبل في بيروت بمشاركة رجال اعمال سعوديين ولبنانيين. ويأتي هذا الملتقى في اطار منتدى الاقتصاد العربي الذي ينعقد في 12 تموز المقبل بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء ومشاركة حوالي 600 مسؤول واقتصادي ورجال اعمال من حوالي 30 دولة عربية واجنبية، وستكون مشاركة سعودية اضافة الى مشاركة كويتية رفيعة المستوى برئاسة رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم.

كما كان عرض للعديد من القضايا الاقتصادية التي تهم لبنان والسعودية، واحتمال القيام بزيارات متبادلة من القطاع الخاص. وسيعقب الملتقى زيارة وفد اقتصادي لبناني - سعودي الى الرياض للقاء الغرف السعودية وخاصة مجلس غرف التجارة والصناعة السعودي وبعض المسؤولين في المملكة. وكل هذه النشاطات من شأنها تعزيز وتحريك العلاقات وتنشيطها. ونأمل ان يشهد لبنان في الصيف المقبل وخاصة في بعد فترة الاعياد مجيء اعداد كبيرة من مختلف الدول الخليجية وتحديدا من السعودية والكويت. وأضاف : تمنى الوفد الاسراع في تشكيل الحكومة، ورد الرئيس بالقول، ان ذلك فعلا محتمل وهو "داعس بنزين على اعلى سرعة"، ويأمل ان يصار الى اختيار عناصر تتمتع بالكفاءة، حتى تتمكن الحكومة الجديدة من تولي المسؤوليات، والقيام بالمشاريع وخاصة ما هو مطروح في اطار مؤتمر"سيدر" والتي ستكون موضع اهتمام ودرس سواء من قبل الحكومة او القطاع الخاص.