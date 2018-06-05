نوفاك: الطلب يجب أن يحدد تخفيف قيود إنتاج النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء إن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها يتعين عليهم اتخاذ قرار بشأن إمكانية تعديل الاتفاق الحالي الخاص بتخفيضات إنتاج النفط من خلال النظر في الطلب على الخام.

وستجتمع أوبك ومنتجون آخرون بقيادة روسيا في فيينا يومي 22 و23 يونيو حزيران لاتخاذ قرار بشأن إمكانية تعديل اتفاق خفض إمدادات النفط الحالي، والذي يسري حتى نهاية العام الجاري.