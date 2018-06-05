مؤسسة النقد : السماح لـ "أليانز السعودي الفرنسي" بقبول مكتتبين جدد .. وإيقاف "شديد"

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قررت السماح لشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني بقبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات الإلزامي والسماح لها بإصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات الإلزامي اعتبارا من يوم الثلاثاء 21/09/1439 الموافق 05/06/2018. ويأتي القرار بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند المنع والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية وعدم الإخلال بالتسعير وذلك بالتطوير المستمر لنظام المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة والتزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.

كما أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن قرار إيقاف شركة شديد وشركاه لوساطة التأمين عن ممارسة نشاط الوساطة في التأمين اعتبارا من يوم الثلاثاء بتاريخ 21/09/1439 الموافق 05/06/2018. وتشير المؤسسة إلى أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على الشركة تتمثل في عدم التزامها بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية وضعف في السياسات والإجراءات الخاصة بالاحتيال وقيام الشركة بإسناد مهام جوهرية قبل حصولها على عدم ممانعة المؤسسة.

وتؤكد المؤسسة أنه لن يرفع الإيقاف عن الشركة حتى يثبت لها تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وذلك في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين وتطبيقا لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02/06/1424 علما أن قرار الإيقاف لا يخلي مسئولية هذه الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها. وتدعو المؤسسة جميع المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت (samacares.sa) أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666).