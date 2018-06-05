الأسهم السعودية تتخطى مستوى 8400 نقطة .. وتضيف 15 مليارا إلى قيمتها السوقية

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة السادسة على التوالي؛ لتغلق عند أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 8406 نقاط بمكاسب 71 نقطة بنسبة 0.86 في المائة. وارتفعت القيمة السوقية بذلك 15 مليار ريال لتتخطى تريليوني ريال. وجاء الارتفاع بدعم من المصارف بقيادة سهم "الرياض" المرتفع بنسبة 5 في المائة. رغم ارتفاع أمس إلا أن السوق عجزت عن تسجيل مستوى أعلى من 8433 نقطة وهو المستوى الذي وصلت إليه أثناء تداولات أمس الأول، ولم تستطع الإغلاق عنده. وتأتي ارتفاعات أمس، بسيولة أقل من الجلسة السابقة بنحو 23 في المائة بنحو مليار ريال، وتلك إشارات سلبية.

وتحتاج السوق إلى أن تتجاوز 8433 نقطة لتعزز من شهية المخاطرة لدى المتعاملين. وإن استطاعت تجاوز ذلك الحاجز ستسعى للوصول إلى مستويات 8500 نقطة. وتظل مكررات الربحية والمؤشرات الفنية متضخمة؛ ما يزيد من حساسية السوق تجاه الأخبار السلبية التي قد تأتي من أسواق النفط؛ حيث يتراجع "برنت" للجلسة الرابعة؛ ليصل إلى أدنى مستوى سعري له منذ شهر. وتظل نتائج الربع الثاني المحدد لاتجاه المتعاملين للفترة المقبلة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8335 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8406 نقاط رابحاً 0.86 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8406 نقاط رابحاً 71 نقطة بنسبة 0.86 في المائة. وتراجعت السيولة 23 في المائة بنحو مليار ريال؛ لتصل إلى 3.4 مليار ريال، بمعدل 39 ألف ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 21 في المائة بنحو 37 مليون سهم؛ لتصل إلى 138 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.26 في المائة. أما الصفقات، فقد تراجعت 16 في المائة بنحو 17 ألف صفقة؛ لتصل إلى 87 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 3.65 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 3.1 في المائة، وحل ثالثاً "السلع طويلة الأجل" بنسبة 2 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 0.55 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 0.42 في المائة، وحل ثالثاً "الأدوية" بنسبة 0.32 في المائة.

وكان الأعلى تداولاً "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثاً "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة بقيمة 518 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً "مجموعة السريّع" بنسبة 8.4 في المائة؛ ليغلق عند 18.88 ريال، يليه "إكسترا" بنسبة 6 في المائة؛ ليغلق عند 66.30 ريال، وحل ثالثاً "مجموعة صافولا" بنسبة 5.7 في المائة؛ ليغلق عند 40.50 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "أكسا التعاونية" بنسبة 2.9 في المائة؛ ليغلق عند 22.14 ريال، يليه "أليانز إس إف" بنسبة 2.7 في المائة؛ ليغلق عند 28.10 ريال، وحل ثالثاً "العالمية" بنسبة 1.9 في المائة؛ ليغلق عند 30.10 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 604 ملايين ريال بنسبة 18 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 477 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثاً "دار الأركان" بقيمة 390 مليون ريال بنسبة 11 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية