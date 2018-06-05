الملك يستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب اليوم، معالي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية فائز السراج والوفد المرافق له.

وقد تناول الجميع طعام الافطار مع خادم الحرمين الشريفين .

حضر الاستقبال، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبدالعزيز ، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير بندر بن سلمان بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز.