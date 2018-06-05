مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 4592.16 نقطة مرتفعًا بـ 7.21 نقطة وبنسبة 0.16% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4584.95 نقطة.

و بلغت قيمة التداول مليونين و655 ألفًا و795 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 24.5 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و133 ألفًا و63 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.010 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.53 مليار ريال عماني.