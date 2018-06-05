أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 4592.16 نقطة مرتفعًا بـ 7.21 نقطة وبنسبة 0.16% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4584.95 نقطة.
و بلغت قيمة التداول مليونين و655 ألفًا و795 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 24.5 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و133 ألفًا و63 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.010 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.53 مليار ريال عماني.
مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا
أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 4592.16 نقطة مرتفعًا بـ 7.21 نقطة وبنسبة 0.16% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4584.95 نقطة.
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