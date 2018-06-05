إلزام شركات الطيران بتوفير نموذج إفصاح عن الأمتعة الثمينة

وجهت الهيئة العامة للطيران المدني، شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة ووكلائها بوجوب توفير نموذج الإفصاح عن الأمتعة الثمينة أو مرتفعة القيمة، لجميع المسافرين في كافة مطارات المملكة.

وشددت الهيئة على الشركات العاملة في مطارات المملكة بالقيام بتوفير نماذج إفصاح للمسافرين عن الأمتعة التي تحتوي على متعلقات ثمينة أو مرتفعة القيمة المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بجميع نقاط تسجيل الأمتعة في المطارات، وأنه في حالة عدم الالتزام بتوفير النماذج سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفقا لأحكام نظام الطيران المدني السعودي.

ويأتي هذا التوجيه في إطار اهتمام الهيئة العامة للطيران المدني بحماية حقوق المسافرين وتحسين تجربة السفر، وقد أصدرت الهيئة لائحة حماية حقوق العملاء في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦، والتي تضمنت عشرين مادة، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الناقلين الجويين والمسافرين، حيث تشمل أحكام ممارسة العناية والرعاية والتعويض للعملاء (المسافرين)، وشددت على حقوق المسافرين خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة.