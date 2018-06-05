بلومبرج: أمريكا طلبت من أوبك زيادة إنتاج النفط

ذكرت بلومبرج اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة أن الحكومة الأمريكية طلبت من السعودية ومنتجين آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا.

جاء الطلب بعد أن ارتفعت أسعار البيع بالتجزئة للبنزين في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات وبعد أن شكا الرئيس دونالد ترامب علنا من سياسة أوبك وارتفاع أسعار النفط في تغريدة على تويتر.

وقال التقرير إن الطلب يأتي أيضا بعد قرار واشنطن بإعادة فرض عقوبات على صادرات إيران من النفط وهو ما أدى في السابق إلى خروج نحو مليون برميل يوميا من الأسواق العالمية.