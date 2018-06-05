اوكرانيا تجمد أصول غازبروم في هولندا بعد سويسرا

اعلنت شركة الغاز الاوكرانية الثلاثاء انها نجحت في تجميد اصول غازبروم في هولندا بعد سويسرا اثر الحكم عل العملاق الروسي بدفع اكثر من ملياري دولار لتسوية الخلاف حول الغاز مع كييف.

وقالت مجموعة نفتوغاز الاوكرانية في بيان انها "قدمت طلبا لحجز اصول تعود لغازبروم في فروعها الهولندية واي ديون لهذه الفروع مستحقة لغازبروم" و"وافقت محكمة هولندية" على هذه الطلبات موضحة ان ستة فروع من اصل سبعة من المجموعة الروسية رفضت التعاون.

وبهذه الخطوات تسعى المجموعة الاوكرانية الى الحصول على 2,56 مليار دولار مستحقة لها من غازبروم وفقا لتحيكم أصدرته محكمة في ستوكهولم نهاية شباط/فبراير لتسوية خلافاتهما المتعلقة بمليارات الدولارات منذ وصول مسؤولين موالين للغرب الى السلطة في كييف في 2014.

وكان هذا القرار يرغم كييف على استئناف شراء الغاز الروسي لكن غازبروم تريد مذاك الطعن فيه وترفض تطبيقه ولا تسلم كييف الغاز ولا تدفع تعويضات.

ولتطبيق هذا الحكم يمكن لكييف ان تطلب امام محاكم مختلفة تعترف بسلطة محكمة التحكيم هذه، تجميد أصول غازبروم. وقال رئيس نفتوغاز اندريي كوبولييف في بيان "ستستخدم نفتوغاز كل التدابير الشرعية والادوات المتاحة لتطبيق القرار واستعادة المبلغ المستحق من غازبروم بالكامل. للاسف لا تتصرف المجموعة بحسن نية".

وفي الاسبوع الماضي نجحت نفتوغاز في تجميد اصول غازبروم في سويسرا وخصوصا حصص مشروع نورد ستريم 2 لنقل الغاز.

ويرمي مشروع خط أنابيب غاز الشمال "نورد ستريم 2" بحلول نهاية 2019 الى مضاعفة قدرات نورد ستريم 1 والسماح بوصول امدادات أكبر من الغاز الروسي إلى المانيا عبر بحر البلطيق من دون المرور عبر اوكرانيا.

وتعارض دول في مقدمتها بولندا هذا المشروع وتدين بعده السياسي الرامي الى معاقبة كييف التي تجني ايرادات كبيرة من مرور الغاز الروسي عبر أراضيها الى اوروبا.

