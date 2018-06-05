"إير تشاينا" تستأنف رحلاتها بين الصين وكوريا الشمالية مع تحسن العلاقات الدبلوماسية

قال مسؤول من شركة الطيران الوطنية الصينية (إير تشاينا) إن الشركة ستستأنف رحلات طيران منتظمة بين بكين وبيونجيانج غدا الأربعاء مع تحسن العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكوريا الشمالية.

وكانت الشركة علقت رحلاتها بين المدينتين إلى أجل غير مسمى في نوفمبر مشيرة إلى ضعف الطلب عليها، وجاء التعليق في وقت توترت فيه العلاقات بسبب برنامج بيونجيانج النووي وتأييد بكين لعقوبات صارمة فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية ردا على البرنامج.

وقال مسؤول من الشركة لرويترز اليوم الثلاثاء إن الرحلات ستستأنف وإن ذلك يرجع "لاعتبارات السوق" ولم يورد مزيدا من التفاصيل.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن رحلات اير تشاينا لبونجيانج بدأت في عام 2008 لكنها كثيرا ما كانت تلغى بسبب مشكلات لم تحدد، وتحسنت العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة وعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اجتماعين في الصين منذ مارس.

وتحضر كوريا الشمالية لقمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقررة في سنغافورة يوم 12 يونيو.

وقال مسؤولان من شركة الطيران الكورية الشمالية (أير كوريو) لرويترز الشهر الماضي إن الشركة تعتزم إطلاق رحلات طيران عارضة بين بيونجيانج وتشنغدو في جنوب غرب الصين مع تحسن العلاقات الدبلوماسية.