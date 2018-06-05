"أدنوك" تحدد سعر خام مربان عند 78.25 دولار للبرميل في مايو

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الثلاثاء إنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها القياسي خام مربان في مايو عند 78.25 دولار للبرميل.

وبهذا يزيد سعر البيع الرسمي لخام مربان 3.84 دولار للبرميل عن متوسط سعر خام دبي لنفس الشهر وهي أكبر علاوة منذ مارس 2014 وفقا لحسابات رويترز.

ورفعت أدنوك علاوة مايو أيار لسعر البيع الرسمي لخام داس بواقع 26 سنتا للبرميل وزاكوم العلوي بمقدار 31 سنتا للبرميل عن سعر خام دبي. وكانت الزيادة في سعر داس أعلى من التوقعات إذ كان الخام يُتداول عند نفس مستوى مربان الشهر الماضي وفقا لمتعاملين في خامات أدنوك.

وتفيد بيانات رويترز أن علاوة سعر البيع الرسمي لخام زاكوم العلوي في مايو بلغت 1.09 دولار للبرميل وهي الأعلى منذ فبراير 2014. فيما يلي جدول بأحدث أسعار البيع الرسمية بالدولار للبرميل.

مايو أبريل التغير

مربان 78.25 71.90 6.35

داس 77.75 71.35 6.40

زاكوم العلوي 75.50 69.05 6.45