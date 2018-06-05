نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يزور مركز «الملقا 2» لـ «موبايلي»

نيابة عن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، زار المهندس هيثم العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مركز بيانات "ملقا 2" التابع لشركة "موبايلي" بالرياض بحضور الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وكان في استقبال الوفد الزائر كل من المهندس خليفة الشامسي العضو المنتدب والمهندس أحمد أبو دومة الرئيس التنفيذي لشركة "موبايلي".

وتجول الوفد على أقسام مركز "الملقا 2" الذي سبق تدشينه منذ أربع سنوات، كما اطلع على كيفية دعم مراكز البيانات للبنية التحتية لشركة "موبايلي" ومشتركيها من قطاع الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص فيما يخص خدمات الفوترة وخدمة العملاء وأنظمة التشغيل، وخدمات الحوسبة السحابية والخدمات المدارة واستضافة البيانات. وتم استعراض الاستثمارات التي قدمتها "موبايلي" في بنيتها التحتية خلال السنوات الماضية.

هذا وكان معهد Uptime المتخصص في دراسة وتقييم مراكز البيانات العالمية قد توج سنوات التشغيل الماضية لمركز "الملقا 2" بشهادة التصنيف الذهبي من الدرجة الرابعة، حيث حصل المركز في شهر آذار (مارس) 2017 على هذا التصنيف وهو الأول لمركز بيانات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وشمال إفريقيا والتاسع على مستوى العالم، ما وضع المملكة ضمن أفضل خمس دول في العالم تتميز في مجال مراكز البيانات.

وأوضح المهندس أبو دومة أن تصنيف مركز بيانات "الملقا 2" بالشهادة الذهبية يعكس جهود "موبايلي" لإنشاء وتشغيل مراكز بيانات بمواصفات فائقة، حيث تمتلك "موبايلي" اليوم أكبر منظومة لمراكز البيانات ومراكز التقنية في المنطقة بواقع 58 مركزا منتشرة في أنحاء المملكة كافة تعمل بشكل متزامن، ما يضمن لها استمرارية الخدمة لكل المشتركين، مشيرا إلى أن هذه المراكز تقدم تقنيات متطورة مثل استضافة البيانات الضخمة، الحوسبة السحابية، الخدمات المدارة وتقنية إنترنت الأشياء IoT، مؤكدا أن هذه التقنيات هي البنية التحتية اللازمة للتحول للمدن الذكية بما يتماشى وأهداف "رؤية المملكة 2030".