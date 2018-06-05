مصرف الراجحي ينهي توزيع 2000 سلة غذائية حول المملكة .. وينفذ برنامج تفطير للصائمين في الرياض

اعتمد المصرف هذا العام كأحد مبادرات المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي برنامج توزيع سلال غذائية على المحتاجين في 11 مدينة حول المملكة، وقد تفاعل الموظفون مع هذا البرنامج، حيث سجل عديد منهم للعمل تطوعيا في تعبئة السلال الغذائية، إضافة إلى مشاركة الموظفين في المدن لتوزيع هذه السلال على المستفيدين، كما نفذ المصرف من خلال فروع تحويل الراجحي توزيع 1500 وجبة رمضانية تم توزيعها على الصائمين في مدينة الرياض.

واحتوت السلال الغذائية على أكثر من 15 نوعا من الأطعمة الدارجة والمتداولة في شهر رمضان المبارك، كما احتوت وجبة الأفطار اليومية على وجبة حارة ولبن وتمر ونوع من الفاكهة أسهم موظفو تحويل الراجحي بشكل فعال في توزيعها، حيث تم التوزيع من خلال فروع تحويل في 15 حيا خلال شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر أن المصرف نفذ العام الماضي برنامج تفطير للصائمين في مدينة الرياض فقط، وحرص المصرف هذا العام على توسيع دائرة المستفيدين من هذا البرنامج في مناطق مختلفة من المملكة، كما حرص على تفعيل الدور التطوعي لموظفي المصرف من خلال إشراكهم في تنفيذ البرنامج تماشيا مع "الرؤية السعودية 2030" التي جاء من أهدافها الوصول إلى مليون متطوع، إضافة إلى إيمان المصرف بأن هذه النوعية من الأعمال تتوافق مع طبيعة المجتمع وثقافته التي تحث على التعاون والتكاتف في الأعمال التي تخدم الصالح العام، حيث يندرج هذا النشاط تحت نشاطات المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي لعام 2018 وهو أحد البرامج العديدة التي تم اعتمادها على مدار العام لتخدم معظم شرائح المجتمع في كافة المناطق في المملكة.