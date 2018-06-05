«زين السعودية» ترفع استيعاب شبكتها في مكة والمدينة لخدمة الزوار والمعتمرين

أعلنت "زين السعودية" عن رفع استيعاب شبكتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة واستعدادها التام للأعداد الكثيفة من زوار الحرمين الشريفين في موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن خطتها لمواكبة التوافد الكبير الذي تشهده المملكة خلال هذا الشهر الفضيل من عموم المسلمين القادمين لأداء فريضة العمرة، لا سيما خلال النصف الثاني من شهر رمضان المتضمن للعشر الأواخر.

وأكد المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر الرئيس التنفيذي للعمليات، أن الشركة عملت على ترقية شبكة الجيل الرابع المطور في العديد من مواقع الشبكة في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، كما أتمت زيادة سعة الشبكة للمكالمات الصوتية، وذلك لمواكبة الزيادة المتوقعة في كثافة استخدام خدمات الاتصالات المتنقلة ونقل البيانات من قبل زوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف. وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الجيل الرابع في منطقة الحرم النبوي الشريف وذلك باستخدام الطيف الترددي 800 ميجاهرتز، الذي تم الاستحواذ عليه خلال الربع الأول من هذا العام ما نتج عنه تحسن بنسبة 300 في المائة في التغطية داخل الحرم وتحسنا بنسبة 50 في المائة في سرعات المستخدمين، إضافة إلى زيادة بنسبة 80 في المائة في استخدام البيانات في الحرمين الشريفين مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.

وقال المهندس الدغيثر: ""زين السعودية" بصفتها واحدة من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الاتصالات، فإنها ستبذل قصارى الجهد، في سبيل خدمة ضيوف الحرمين الشريفين، ولمساعدتهم على أداء طاعتهم في راحة ويسر". وأضاف المهندس الدغيثر: "حرصت "زين السعودية" على إضافة مواقع جديدة داخل الحرمين الشريفين، وتوسعة التغطية الداخلية في مناطق مختلفة ضمن نطاق المنطقتين المركزيتين، إضافة إلى إجراء فحص متكامل لجميع مقسمات الشبكة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وصالة الحجاج والمواقيت والمطارات، هذا إلى جانب تكثيف الفرق الفنية والتقنية المنتشرة في أرجاء الحرمين الشريفين، للحفاظ على المستويات العالية من جودة الشبكة".

وأشار المهندس الدغيثر في ختام تصريحه إلى أن الشركة عملت على تسخير كافة خبراتها وإمكاناتها التقنية لتقديم أحدث تقنيات الاتصالات لزوار بيت الله الحرام ومسجد رسول الله، مؤكدا أن ذلك يأتي لمواكبة الخدمات المتميزة التي تقدمها الحكومة الرشيدة، وتطبيقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الأمين لخدمة الزوار والمعتمرين.