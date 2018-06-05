بنك الجزيرة يدعم إطلاق سجناء الحقوق المالية في الحدود الشمالية

دعم بنك الجزيرة إطلاق عدد من سجناء الحقوق المالية في منطقة الحدود الشمالية خلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية "خير الجزيرة لأهل الجزيرة" بالتعاون مع إمارة منطقة الحدود الشمالية بهدف تفريج كربات السجناء الغارمين والمعسرين بسجون المنطقة والمساهمة في لم شملهم مع أسرهم في شهر رمضان المبارك وقبل حلول عيد الفطر السعيد. وفي هذا السياق أكد نبيل بن داود الحوشان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة أن هذا الدعم يأتي من حرص إدارة البنك على المساهمة في تفريج كربة المعسرين من سجناء الحقوق المالية، وسعيا في لم شملهم مع أسرهم خلال شهر رمضان المبارك وقبيل حلول عيد الفطر السعيد.

وأوضح أن البنك يسعى إلى تفريج كربة عدد من سجناء الحقوق المالية الذين تمت دراسة حالاتهم والتأكد من صحة بياناتهم بالتعاون مع إمارة منطقة الحدود الشمالية، وهذا بعد مساهمة البنك في الإفراج عن عدد كبير من سجناء الحقوق المالية في عدد من المناطق ومحافظات المملكة في فترات سابقة.

وأضاف الحوشان، "إن الأعمال الاجتماعية المتميزة التي يقدمها بنك الجزيرة بهدف المساهمة في المساعدة الإنسانية والمشاركة المجتمعية، تنبع من القيم السمحة وتعاليم نبي الهدى الذي يقول، "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة".