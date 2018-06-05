السفير الهولندي لـ "الاقتصادية": بيئة السعودية خصبة للاستثمار .. 24 مليار ريال التجارة البينية

أرجع جوست رينتيس؛ السفير الهولندي في الرياض، تصدر بلاده قائمة أكبر 20 دولة من حيث رأس المال الأجنبي المستثمر في السعودية، إلى العوامل الاقتصادية القوية المشتركة بين الرياض ولاهاي، فضلا عن بيئة السعودية الخصبة.

وقال رينتيس لـ "الاقتصادية"، إن الشركات الهولندية تسعى إلى استكشاف مزيد من القطاعات الاستثمارية في المملكة، ولديها السبق في الاستثمار في قطاعات حيوية مثل، الصحة وعلوم الحياة والتعليم وإدارة النفايات والمياه والصرف الصحي، وهي استثمارات قوية حيوية ومهمة للحياة اليومية.

وحسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار، تصدرت هولندا قائمة أكبر 20 دولة مستثمرة في السعودية منذ بدء الاستثمار الأجنبي حتى العام الماضي، إذ بلغت حصتها كشريك لرأس المال الأجنبي 49.5 مليار ريال بعدد تراخيص 226 ترخيصا.

وأوضح أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين تبلغ نحو 24 مليار ريال بالتساوي بين البلدين، وفق آخر إحصائيات حديثة، وتشمل الصادرات الهولندية إلى المملكة المنتجات الزراعية والمواد الغذائية، أما الواردات السعودية فتشمل البلاستيك والنفط والبتروكيماويات.

وبين أنه على مر السنين، أتقن الهولنديون فن حماية الفيضانات وإمدادات المياه وعلاجها، كمهندسين بحريين، فضلا عن بناء السفن والمرافق إلى الغواصات واليخوت الفائقة، لذلك تنشط 15 شركة هولندية متعددة الجنسيات في المدن السعودية المطلة على سواحل البحر الأحمر وسواحل الخليج وأبرزها Philips.

وأضاف، أن هناك 30 شركة أيضا ناشطة في السعودية تعمل في قطاعات تجارية واقتصادية مختلفة، متوقعا زيادة هذا العدد خلال المرحلة المقبلة، معللا ذلك بمنح مجالات أوسع لتنفيذ أعمال تجارية في قطاعات مختلفة، كالرعاية الصحية والتعليم والبناء والمتجددة الطاقة، والزراعة، وتربية الأحياء المائية، وإدارة النفايات، وقطاع الترفيه.

وقال، إن الشركات الهولندية تهتم بالقدوم إلى السعودية، ملمحا إلى أنها ستكثف أعمالها التجارية مع السعودية على ضوء "رؤية 2030" مع مساعيها مشاركة ابتكاراتها وأفكارها.

ولفت إلى أنه تنشط بشكل كبير شركات هولندية في القطاع الزراعي وإنتاج الخضراوات والفواكه التي تغذي الأسواق السعودية، كما تقود هولندا العالم من خلال بناء بيوت زجاجية عالية الجودة وفعالة في الزراعة ومرافق الري.

وأوضح، أنه خلال الفترة الأخيرة قامت مجموعة VanDrie Group الرائدة في تربية العجول، بزيارة السعودية وقدمت تجاربها في تسويق وإنتاج لحم العجول الهولندي، إضافة إلى زيارة الطهاة المتخصصين في مطاعم الرياض للترويج للحوم الهولندية.

وأشار إلى أن سر التفوق الهولندي في تصنيف الاستثمار السعودي المباشر، يعود إلى نحو 68 عاما منذ عام 1950 عندما دشنت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM)، لتكون أول شركة أجنبية تسير رحلات مباشرة إلى السعودية بين الدمام وأمستردام، وتأسيس أول بنك في السعودية عام 1926، إضافة إلى نشاط شركتي شل يونيليفر وستروكتون التي بنت جسر الملك فهد وبناء جزء من مترو الرياض.

وأوضح، أن شركة نيرهيرندس تعد أكبر مستثمر أوروبي في السعودية بقيمة 127 مليار ريال سعودي لاستثمارات جميع الدول الأوروبية الأخرى معا، كما تمتلك "أرامكو" السعودية و"سابك" مقارها الإقليمية في هولندا.

وأشار السفير رينتيس إلى أن هولندا تلعب دورا مهما في الاقتصاد العالمي، مبينا أنه في الوقت الحالي تعد هولندا الاقتصاد السابع عشر في العالم في حين أن مجموع سكانها فقط في المرتبة الخامسة والستين.

وأوضح أن حكومة هولندا تولي قيمة كبيرة لاقتصاد التدوير، إذ تهدف في عام 2050 إلى جعل اقتصاد التدويري حقيقة واقعة من خلال تحسين إدارة المياه وتطوير حلول متطورة وعالية، ومن خلال دعم الشركات الناشئة الموهوبة.