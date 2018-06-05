الجزائر تتوقع استقرار سعر النفط بين 75 و80 دولارا للبرميل

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزير الطاقة مصطفى قيتوني قال إن بلاده تتوقع بقاء أسعار النفط الخام العالمية بين 75 و80 دولارا للبرميل بعد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الشهر.
وكان قيتوني يرد على سؤال بشأن تراجع محتمل في أسعار النفط جراء النية لزيادة الإنتاج وتعويض النقص في الإمدادات من فنزويلا وتهدئة المخاوف بشأن أثر العقوبات الأمريكية على إيران.
ونقلت الوكالة عن قيتوني قوله "هناك مشاكل جيوسياسية ببعض المناطق المنتجة للبترول... لا يوجد مشكل على الأسعار التي تتراوح ما بين 75 و80 دولارا".
الطاقة- النفط
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