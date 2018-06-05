بيع لوحة "شباك الصيد" لـ "فان جوخ" بـ 7 ملايين يورو

بيعت لوحة من الأعمال الأولى للرسام الهولندي فنسنت فان جوخ بمقابل 7.1 مليون يورو بمزاد في باريس مساء الاثنين.

وأفادت دار المزادات "أرتكوريال" بأن اللوحة المسماة "راتقات شباك الصيد على الكثبان الرملية" التي تعود لعام 1882، بيعت بذلك الثمن الذي يزيد كثيرا على التقديرات التي تراوحت بين ثلاثة إلى خمسة ملايين يورو.

وسبق أن تم إعارة اللوحة من مالك خاص إلى متحف فان جوخ في أمستردام.