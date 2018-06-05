ولي العهد وملك الأردن يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة

جرى اتصال هاتفي اليوم بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.