أبل تطرح برنامجا جديدا يسرع تشغيل الهواتف القديمة

أعلنت شركة أبل اليوم عن تحديث جديد لأنظمة تشغيلها هو (آي.أو.إس 12) قالت إنه سيساعد الأجهزة القديمة مثل (آي.فون 6) على العمل بصورة أفضل. وقالت أبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في مدينة سان هوزيه إن تحديث (آي.أو.إس 12) بإمكانه تنفيذ مهام بسيطة مثل فتح التطبيقات بسرعة تصل إلى ضعف السرعة التي يتيحها برنامج (آي.أو.إس 11) الحالي الذي تعمل به مجموعة من منتجات الشركة منذ عام 2013. كما أعلنت أبل عن خصائص جديدة تسمح للآباء بالتحكم في مدد استخدام أبنائهم للأجهزة بل والتطبيقات التي يمكن لهم استخدامها.
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