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وزارة الدفاع : إقفال باب القبول والتسجيل لطلبة الكليات العسكرية اليوم الثلاثاء

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع بأنه سيتم إقفال باب القبول والتسجيل لطلبة الكليات العسكرية اليوم الثلاثاء عند الساعة 10:30 صباحا. وكانت اللجنة المركزية قد فتحت باب التقديم لراغبي الالتحاق بالكليات العسكرية يوم الأحد 12 رمضان لطلبة الثانوية العامة خريجي عام 1439 تخصص علوم طبيعية.

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