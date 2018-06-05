132 % قفزة في تكلفة وثائق التأمين الصحي .. بمتوسط 14.8 ألف ريال

سجل متوسط تكلفة وثيقة (بوليصة) التأمين الصحي في السعودية على حاملي الوثائق (المشتركين أو المؤمن لهم) ارتفاعا نسبته 132.4 في المائة خلال العام 2017، على الرغم من التراجع الكبير في عدد وثائق (بواليص) التأمين الصحي البالغ 56 في المائة في العام نفسه.

وارتفعت مدفوعات المؤمن لهم أو حاملي الوثائق لشركات التأمين (إجمالي الأقساط المكتتبة) بنسبة 2.2 في المائة، مسجلة نموا للعام الثاني على التوالي، إذ ارتفع معدل تكلفة الوثيقة بنسبة 14.9 في المائة في عام 2016.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد بلغ متوسط قيمة وثيقة (بوليصة) التأمين الصحي 14.84 ألف ريال في عام 2017، مقارنة بـ 6.39 ألف ريال في عام 2016، ومقارنة بـ 5.56 ألف ريال في 2015.

وجاء متوسط قيمة وثيقة (بوليصة) التأمين الصحي في عام 2017 عند أعلى مستوياته في 9 أعوام، وتحديدا من عام 2009 حتى عام 2017.

وتعرف وثيقة التأمين (بوليصة التأمين) على أنها بيان أو وثيقة تضمن لمالكها الحصول على تعويض مالي من قبل شركة التأمين، وذلك في حال تعرّضه لكارثة أو حادثة أوقعت به الضرر، لكن في المقابل تلزم هذه البوليصة مالكها بدفع مبلغٍ مالي كل فترة معينة يدعى القسط أو الاشتراك، ويمكن وصف بوليصة التأمين بعقد التأمين، وذلك لتضمنها جميع الصيغ المتوافرة في أي من العقود.

وسجلت الأقساط المكتتبة (الأقساط التي دفعها عملاء شركات التأمين) وهم حاملو الوثائق (البواليص) ارتفاعا نسبته 2.2 في المائة لتبلغ قيمتها في عام 2017 نحو 19.04 مليار ريال مقارنة بـ 18.63 مليار ريال في 2016.

وفيما يخص وثائق التأمين، فقد تراجع عددها بنسبة 56 في المائة ليصل إلى 1.28 مليون وثيقة في 2017 مقارنة بـ 2.92 مليون وثيقة في 2016. ويشكل سوق التأمين الصحي في السعودية نحو 51 في المائة من سوق التأمين بشكل عام.

وتستحوذ شركتا تأمين من أصل 32 شركة تأمين في السعودية على 71 في المائة من سوق التأمين الصحي في السعودية، حيث تستحوذ شركة "بوبا العربية للتأمين التعاوني" على 41 في المائة من سوق التأمين الصحي، و"الشركة التعاونية للتأمين" استحوذت على 30 في المائة.

* وحدة التقارير الاقتصادية