أسهم قطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية تقود وول ستريت للصعود

ارتفعت المؤشرات الثلاث الرئيسية ببورصة وول ستريت اليوم الاثنين وجاء الدعم الأكبر من أسهم قطاع التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية، حيث راهن المستثمرون على استمرار النمو الاقتصادي القوي في الوقت الذي ضغط فيه هبوط أسعار النفط على قطاع الطاقة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 178.48 نقطة، أو ما يعادل 0.72 بالمئة، إلى 24813.69 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.27 نقطو، أو ما يعادل 0.45 بالمئة، إلى 2746.89 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 52.13 نقطة، أو 0.69 بالمئة، إلى 7606.46 نقطة.