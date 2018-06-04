"منشآت" تدعم رواد التقنية في حفل مبادرة "فكرة"

أقامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس الأول، حفل مبادرة "فكرة"، إحدى مبادرات وحدة التحول الرقمي، لتكريم الفائزين أصحاب المنشآت والأفكار التقنية الواعدة، وذلك في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض. وأكد المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن المنطقة تشهد عملية تحولات رقمية هائلة، أسهمت بشكل فعال في توظيف تحول المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط عمليات الشراء وزيادة مستويات الكفاءة، حيث تعد البنية التحتية الرقمية ممكنا أساسيا لبناء موارد صناعية متطورة، وجذب المستثمرين، إضافة إلى تحسين تنافسية الاقتصاد المحلي.

وأفاد المهندس الرشيد بأن "منشآت" عملت على عدة برامج ومبادرات تدعم الابتكار والتقنية، وذلك من خلال مراكز الابتكار، التي تقدم تحليلا برمجيا للبيانات والذكاء الاصطناعي، والابتكار في إنترنت الأشياء، ما يسهم في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويضيف حلولا ابتكارية لمواجهة التحديات وخفض التكلفة والتوسع في الإنتاج. يذكر أن مبادرة "فكرة" تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في المملكة والارتقاء بها لتصبح أحد أفضل مراكز الابتكار الرقمي الرائدة حول العالم، من خلال منصة تفاعلية تمكن المواطنين والمقيمين من الإسهام في التحول الرقمي الوطني ومشاركة أفكارهم ومشاريعهم الرقمية لمواجهة تحديات يتم طرحها في المنصة.