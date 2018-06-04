الملك سلمان يصل مكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم، إلى مكة المكرمة قادماً من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

وكان في استقباله لدى وصوله قصر الصفا، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق.

كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبداللطيف الشثري، وعدد من المسؤولين.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والامير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي.

كما وصل بمعية خادم الحرمين الشريفين كل من، رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العبّاد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ حازم بن مصطفى زقزوق، ورئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد غادر جدة في وقت سابق اليوم.

وكان في وداع الملك المفدى، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.